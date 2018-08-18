“Бог забирает лучших”: в сети отреагировали на смерть бывшего директора ОЕ

18 августа 2018 года в сети появилась информация о том, что скончался бывший директор украинской группы "Океан Ельзы" Богдан Уцеха.

Друзья, коллеги и знакомые Уцехи были шокированы такой новостью и начали делиться воспоминаниями о мужчине, который умер в 44 года.

В сети отмечают, что мужчина могу скончаться из-за проблем с сердцем. Друзья Уцехи отмечают, что он был очень талантливым и трудолюбивым.

Многие отмечают, что Богдан Уцеха был интересным собеседником.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Харькове умер известный в городе журналист.