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СпортLady

“Бог забирает лучших”: в сети отреагировали на смерть бывшего директора ОЕ

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18 августа 2018 года в сети появилась информация о том, что скончался бывший директор украинской группы "Океан Ельзы" Богдан Уцеха.

Друзья, коллеги и знакомые Уцехи были шокированы такой новостью и начали делиться воспоминаниями о мужчине, который умер в 44 года.

В сети отмечают, что мужчина могу скончаться из-за проблем с сердцем. Друзья Уцехи отмечают, что он был очень талантливым и трудолюбивым.

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Многие отмечают, что Богдан Уцеха был интересным собеседником.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Харькове умер известный в городе журналист.

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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
свинтус жирный сдох..да и хуй с ним!
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