Блогерша из Украины стала обладательницей самых больших скул в мире. Фото и видео

Популярная блогерша из Киева Анастасия Покрищук стала известной благодаря своим самым большим искусственным скулам в мире. Девушка наколола их сама себе филлерами.

На ее страницу в Instagram подписано 235 тысяч человек. Некоторые пользователи восхищаются знаменитостью, а кто-то критикует. Об этом стало известно в сюжете ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Покрищук, она рада, что благодаря ее скулам о ней узнал весь мир. У нее часто брали интервью зарубежные СМИ.

Звезда отметила, ей понадобился почти год и 60 тысяч гривен на то, чтобы наколоть себе скулы.

"Я себя обожаю. Ну так мне хотелось себя усовершенствовать. Вы же видели, наверно, мои фотографии до, какая-то такая ворона, серая мышь. И еще черные волосы были, как цыганка вообще страшная, ужас. И, конечно же, мне хотелось сделать себя красивее", – рассказала девушка.

Покрищук добавила, что ее семья не против изменений во внешности. Ее любят такой, какая она есть.

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