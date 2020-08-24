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Билык, Винник, Кароль и другие: как звезды поздравляли Украину с Днем Независимости

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Украинские звезды поздравили страну с Днем Независимости

Украинские звезды поздравили страну с Днем Независимости. Коллаж

24 августа Украина отметила 29-ю годовщину независимости. В центре столицы состоялись торжественные мероприятия, а также выступили топовые артисты страны.

Украинские звезды не остались в стороне праздника – многие из них в социальных сетях оставили трогательные посты, где высказались в адрес родной страны. О том, как знаменитости поздравляли Украину с Днем Независимости – читайте в материале OBOZREVATEL.

Среди тех, кто отметил важность национального праздника – певицы Ирина Билык, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Джамала, Наталья Могилевская, Настя Каменских и другие. Также о Дне Независимости высказались музыканты Олег Винник, Михаил Хома (DZIDZIO), Потап, MONATIK, Павел Зибров.

"На самом деле, это мой любимый праздник! Всех поздравляю с Днем Независимости. Мира и любви всем нам", – написала крымчанка Джамала.

Верка Сердючка выступила на Дне Независимости Украины

Верка Сердючка выступила на Дне Независимости Украины Instagram Андрея Данилко

Винник поздравил украинцев с Днем Независимости

Винник поздравил украинцев с Днем Независимости Instagram Олега Винника

"Дорогая моя Украина! Мира, согласия, счастливой судьбы. Люблю бесконечно!" – высказался Винник.

Вокалистка KAZKA поздравила Украину с праздником

Вокалистка KAZKA поздравила Украину с праздником Instagram Саши Зарицкой

"Я живу в самой крутой стране! Друзья, всех с праздником", – отметила Зарицкая.

Михаил Хома поздравил Украину с Днем Независимости

Михаил Хома поздравил Украину с Днем Независимости Instagram DZIDZIO

"Имел сегодня большую честь исполнить Гимн Украины во время государственного церемониала празднования Дня Независимости Украины. Чувствовал большую ответственность и безграничную любовь к каждому из вас. Двойной радостью для меня стало присвоение государственного звания "Заслуженный артист Украины". Это моя мечта детства! Спасибо, Украина", – написал Михаил Хома.

Зибров выступил на Дне Независимости

Зибров выступил на Дне Независимости Instagram Павла Зиброва

Дорофеева отметила День Независимости

Дорофеева отметила День Независимости Instagram Нади Дорофеевой

Наталья Могилевская и Надя Дорофеева

Наталья Могилевская и Надя Дорофеева Instagram Натали Могилевской

Тина Кароль высказалась о Дне Независимости

Тина Кароль высказалась о Дне Независимости Instagram Тины Кароль

Каменских поздравила Украину с Днем Независимости

Каменских поздравила Украину с Днем Независимости Instagram Насти Камеских

Украинская рэперша написала о Дне Независимости

Украинская рэперша написала о Дне Независимости Instagram Alyona Alyona

Джамала назвала День Независимости любимым праздником

Джамала назвала День Независимости любимым праздником Instagram Джамалы

Билык и Пономарев поздравили украинцев с Днем Независимости

Билык и Пономарев поздравили украинцев с Днем Независимости Instagram Ирины Билык

Помимо музыкантов, День Независимости отметили актриса Ольга Сумская, которая в настоящее время находится на отдыхе в Египте, хореограф Илона Гвоздева, телеведущие Андрей Бедняков, Дмитрий Комаров, Катерина Осадчая, Леся Никитюк и другие.

Участница "Танців з зірками" поздравила Украину

Участница "Танців з зірками" поздравила Украину Instagram Илоны Гвоздевой

Бедняков трогательно высказался об Украине

Бедняков трогательно высказался об Украине Instagram Андрея Беднякова

Осадчая поздравила Украину

Осадчая поздравила Украину Instagram Катерины Осадчей

Комаров написал про День Независимости

Комаров написал про День Независимости Instagram Дмитрия Комарова

Ольга Сумская с семьей поздравила Украину из Египта

Ольга Сумская с семьей поздравила Украину из Египта Instagram Ольги Сумской

Леся Никитюк поздравила с Днем Независимости

Леся Никитюк поздравила с Днем Независимости Instagram Леси Никитюк

Примечательно, что о главном национальном празднике высказались и артистки, которые уехали из Украины в Россию. Речь идет о Светлане Лободе и Ани Лорак.

Лорак высказалась о Дне Независимости Украины

Лорак высказалась о Дне Независимости Украины Instagram Ани Лорак

Лобода высказалась о Дне Независимости Украины

Лобода высказалась о Дне Независимости Украины Instagram Светланы Лободы

Как сообщал OBOZREVATEL, в День Независимости украинские звезды исполнили попурри из знаменитых треков независимой Украины. 18 топовых артистов исполнили отрывки 42 песен, которые обрели популярность в независимой Украине.

Вокруг шоу Made in Ukraine в сети развернулся скандал. Так, представители групп "Бумбокс" и "Океан Ельзи" заявили, что коллективы не давали разрешения на использование их песен.

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УкраинаПраздникиДень Независимостипраздникшоу-бизнесшоуДжамалаМихаил Хома ("Дзідзьо")Павел ЗибровНаталья МогилевскаяНадя ДорофееваОля ПоляковаОлег Винник
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