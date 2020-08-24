Билык, Винник, Кароль и другие: как звезды поздравляли Украину с Днем Независимости

24 августа Украина отметила 29-ю годовщину независимости. В центре столицы состоялись торжественные мероприятия, а также выступили топовые артисты страны.

Украинские звезды не остались в стороне праздника – многие из них в социальных сетях оставили трогательные посты, где высказались в адрес родной страны. О том, как знаменитости поздравляли Украину с Днем Независимости – читайте в материале OBOZREVATEL.

Среди тех, кто отметил важность национального праздника – певицы Ирина Билык, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Джамала, Наталья Могилевская, Настя Каменских и другие. Также о Дне Независимости высказались музыканты Олег Винник, Михаил Хома (DZIDZIO), Потап, MONATIK, Павел Зибров.

"На самом деле, это мой любимый праздник! Всех поздравляю с Днем Независимости. Мира и любви всем нам", – написала крымчанка Джамала.

Верка Сердючка выступила на Дне Независимости Украины Instagram Андрея Данилко

Винник поздравил украинцев с Днем Независимости Instagram Олега Винника

"Дорогая моя Украина! Мира, согласия, счастливой судьбы. Люблю бесконечно!" – высказался Винник.

Вокалистка KAZKA поздравила Украину с праздником Instagram Саши Зарицкой

"Я живу в самой крутой стране! Друзья, всех с праздником", – отметила Зарицкая.

Михаил Хома поздравил Украину с Днем Независимости Instagram DZIDZIO

"Имел сегодня большую честь исполнить Гимн Украины во время государственного церемониала празднования Дня Независимости Украины. Чувствовал большую ответственность и безграничную любовь к каждому из вас. Двойной радостью для меня стало присвоение государственного звания "Заслуженный артист Украины". Это моя мечта детства! Спасибо, Украина", – написал Михаил Хома.

Зибров выступил на Дне Независимости Instagram Павла Зиброва

Дорофеева отметила День Независимости Instagram Нади Дорофеевой

Наталья Могилевская и Надя Дорофеева Instagram Натали Могилевской

Тина Кароль высказалась о Дне Независимости Instagram Тины Кароль

Каменских поздравила Украину с Днем Независимости Instagram Насти Камеских

Украинская рэперша написала о Дне Независимости Instagram Alyona Alyona

Джамала назвала День Независимости любимым праздником Instagram Джамалы

Билык и Пономарев поздравили украинцев с Днем Независимости Instagram Ирины Билык

Помимо музыкантов, День Независимости отметили актриса Ольга Сумская, которая в настоящее время находится на отдыхе в Египте, хореограф Илона Гвоздева, телеведущие Андрей Бедняков, Дмитрий Комаров, Катерина Осадчая, Леся Никитюк и другие.

Участница "Танців з зірками" поздравила Украину Instagram Илоны Гвоздевой

Бедняков трогательно высказался об Украине Instagram Андрея Беднякова

Осадчая поздравила Украину Instagram Катерины Осадчей

Комаров написал про День Независимости Instagram Дмитрия Комарова

Ольга Сумская с семьей поздравила Украину из Египта Instagram Ольги Сумской

Леся Никитюк поздравила с Днем Независимости Instagram Леси Никитюк

Примечательно, что о главном национальном празднике высказались и артистки, которые уехали из Украины в Россию. Речь идет о Светлане Лободе и Ани Лорак.

Лорак высказалась о Дне Независимости Украины Instagram Ани Лорак

Лобода высказалась о Дне Независимости Украины Instagram Светланы Лободы

Как сообщал OBOZREVATEL, в День Независимости украинские звезды исполнили попурри из знаменитых треков независимой Украины. 18 топовых артистов исполнили отрывки 42 песен, которые обрели популярность в независимой Украине.

Вокруг шоу Made in Ukraine в сети развернулся скандал. Так, представители групп "Бумбокс" и "Океан Ельзи" заявили, что коллективы не давали разрешения на использование их песен.

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