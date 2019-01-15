''Берегите пальцы'': известная российская певица попала в жуткое ЧП с акулами

Российскую певицу Ханну на Багамских островах покусали акулы из-за блестящего педикюра.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, уточнив, что мечтала сфотографироваться с хищниками, но все пошло не по плану.

"Тут должен был быть текст о том, как я давно мечтала побывать в этом нереально красивом месте и сделать эту известную и очень долгожданную фотку с акулами для галочки. Но... реальность такова... что текст будет о другом. Девочки, кто собирается как-нибудь попасть на этот замечательный остров Эксума, пожалуйста, не делайте педикюр блестящего серебряного цвета", – отметила певица.

Она уточнила, что акулы, про которых говорят, что на людей не нападают, подумают, будто блестящие пальцы на ногах – это мальки. А хищники питаются этой рыбой.

"И укусят вас прям за большой палец на ноге. Палец на месте, не переживайте. У них маленькие зубки и очень глубоко в пасти, это все лишь рифовые акулы. И опасности они не представляют, но... берегите пальцы. Теперь я одна из немногих, кто может сказать: "Меня укусила акула", просто жесть", – подчеркнула Ханна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-вокалистка поп-группы "ВИА Гра" Татьяна Котова рассказала, как получила серьезную травму на Новый год, а также показала фото.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!