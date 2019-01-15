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СпортLady

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''Берегите пальцы'': известная российская певица попала в жуткое ЧП с акулами

2.4тЧитать материал на украинском

Российскую певицу Ханну на Багамских островах покусали акулы из-за блестящего педикюра.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, уточнив, что мечтала сфотографироваться с хищниками, но все пошло не по плану.

"Тут должен был быть текст о том, как я давно мечтала побывать в этом нереально красивом месте и сделать эту известную и очень долгожданную фотку с акулами для галочки. Но... реальность такова... что текст будет о другом. Девочки, кто собирается как-нибудь попасть на этот замечательный остров Эксума, пожалуйста, не делайте педикюр блестящего серебряного цвета", – отметила певица.

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Она уточнила, что акулы, про которых говорят, что на людей не нападают, подумают, будто блестящие пальцы на ногах – это мальки. А хищники питаются этой рыбой.

"И укусят вас прям за большой палец на ноге. Палец на месте, не переживайте. У них маленькие зубки и очень глубоко в пасти, это все лишь рифовые акулы. И опасности они не представляют, но... берегите пальцы. Теперь я одна из немногих, кто может сказать: "Меня укусила акула", просто жесть", – подчеркнула Ханна.

''Берегите пальцы'': известная российская певица попала в жуткое ЧП с акулами
''Берегите пальцы'': известная российская певица попала в жуткое ЧП с акулами
''Берегите пальцы'': известная российская певица попала в жуткое ЧП с акулами
''Берегите пальцы'': известная российская певица попала в жуткое ЧП с акулами

Итак))) тут должен был быть текст о том, как я давно мечтала побывать в этом нереально красивом месте и сделать эту известную и очень долгожданную фотку с акулами для галочки))) Но... реальность такова... что текст будет о другом))) Девочки, кто собирается как-нибудь попасть на этот замечательный остров #Exuma, пожалуйста не делайте педикюр блестящего серебряного цвета😅😂🙈 Иначе акулы, про которых говорят, что на людей они не нападают, подумают что ваши блестящие пальчики на ногах-мальки, которыми они питаются, и укусят вас прям за большой палец на ноге))) 🙈🙈🙈🤣🤣🤣 Палец на месте, не переживайте))) у них маленькие зубки и очень глубоко во рту, это все лишь рифовые акулы))) и опасности они не представляют, но... берегите пальцы)))) Теперь, я одна из немногих, кто может сказать: "Меня укусила акула 🙈🤦🏽‍♀️", просто жесть 😅🙈))) смотрите как это было у меня в стори))) 😅

Допис, поширений Ханна❤️ (@offi_hanna)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-вокалистка поп-группы "ВИА Гра" Татьяна Котова рассказала, как получила серьезную травму на Новый год, а также показала фото.

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Персона
Ханна
Тег
шоу-бизнес
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