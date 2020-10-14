Белла Хадид закрутила роман с внуком Николсона – СМИ

Известная американская модель Белла Хадид начала встречаться с внуком голливудского актера Джека Николсона 21-летним Дьюком.

Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на инсайдеров.

Как утверждают источники, Хадид и внук Николсона познакомились всего несколько недель назад в Нью-Йорке.

Звездная пара уже успела устроить романтическое путешествие для двоих накануне 24-летия модели, которое она отметила 9 октября.

Однако знаменитость пока не спешит представлять своего нового бойфренда на публику — пока он не засветился ни на одном ее снимке в личном блоге.

К слову, о личной жизни Дьюка Николсона ничего не известно. К тому же, актера нет в соцсетях.

Известно только то, что внук актера Джека Николсона пошел по стопам своего дедушки. Юный актер уже снялся в ленте Джордана Пила "Мы", а также появился на обложке нового альбома Ланы Дель Рей Norman Fucking Rockwell. В этом году он снялся в фильме "Страна мечты" вместе с Гари Олдманом, Арми Хаммером и другими известными актерами.

Отметим, что Белла Хадид несколько лет встречалась с певцом Эйбелом Тесфайе, известный как The Weeknd. Пара несколько раз сходилась и разбегалась, однако продолжить отношения у них так и не получилось.

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