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10 апреля • обновлено в 11:05
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Автор хитов Пугачевой Резник высказался о конфликте Успенской с дочерью

3.4т
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Известный российский поэт и автор песен Аллы Пугачевой Илья Резник резко высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной.

Так, в интервью изданию Собеседник.ru Резник заявил, что он не общается с Успенской и его не интересует ее семья.

Илья Резник

Илья Резник

starhit.ru

По мнению поэта, ссора с дочкой – это кара Успенской за грехи.

"Меня не интересует эта семья. Это Божья кара за ее жизнь, ее поступки и грехи. Пришло время раскаивания и вымаливания прощения у Господа Бога. Для всех на земле", – считает Резник.

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Плаксиной

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Плаксиной

vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Любовь Успенская призналась, что из-за конфликта с дочерью у нее ухудшилось здоровье: она потеряла сознание и получила сильные ушибы.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Любовь Успенская Илья Резник
Место
Россия
Тег
Новости России
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