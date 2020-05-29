Анна Седокова показала грудь в откровенном купальнике: пикантное фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Так, на нем звезда позировала в откровенном купальнике, засветив пышную грудь. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Анна Седокова
Фото: instagram/annasedokova
"Вы ничего не видели, да?" – написала певица.
Анна Седокова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/annasedokova
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка Седоковой. Они засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова раскрыла секрет своей роскошной фигуры.
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