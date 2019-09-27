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27 сентября • обновлено в 20:02
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Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

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Звезды шоу-бизнеса массово оставили свои поздравления украинской певице Ани Лорак с ее 41-ым днем рождения.

"Просто мой день! Люблю эту осень. Спасибо за тёплые поздравления", – написала Лорак на своей странице в Instagram.

Среди тех, кто порадовал артистку, оказались: Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Екатерина Варнава, Ирина Аллегрова, Светлана Лобода, Николай Басков, Игорь Крутой, Катя Лель, Лилия Подкопаева, Алсу и другие.

"С Днем Рождения, Дива! Ты невероятно музыкальна, чувственна, душевна, по-настоящему человечна! Ты заслуживаешь всего только самого доброго и лучшего! Люблю и ценю нашу дружбу! И от души поздравляю с выходом новых песен и альбома", – написал Сергей Лазарев.

Он опубликовал трогательное фото, на котором обнимает Лорак. "Ох, какая фотка невероятная", – отреагировала Варнава в комментариях.

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

"С днем рождения, божественная", – написал Филипп Киркоров, на что получил ответ от певицы: "Спасибо, дорогой".

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд
Филипп Киркоров поздравил Ани Лорак с днем рождения

Филипп Киркоров поздравил Ани Лорак с днем рождения

instagram/fkirkorov

"Сегодня День рождения у обаятельной и проникновенной девушки, талантливой певицы Ани Лорак! Пусть каждый день будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и самыми приятными встречами. Любви, тепла и бесконечного счастья", – поздравила Ирина Аллегрова.

Сегодня День рождения у обаятельной и проникновенной девушки, талантливой певицы Ани Лорак @anilorak! Пусть каждый день будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и самыми приятными встречами. Любви, тепла и бесконечного счастья! . . #анилорак #деньрождения #сднемрождения #каролина #happybirthday #русскаямузыка #музыка #allegrova #irinaallegrova #music #аллегрова #иринааллегрова

Публикация от ИРИНА АЛЛЕГРОВА FANS (@irinaallegrova.ru)

Светлана Лобода кратко написала в комментариях под постом Лорак: "Будь счастлива". К ней также присоединился Николай Басков: "С днём рождения Дива! Пусть всё будет, как ты хочешь".

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

"С Днём рождения, Каролинка! С новым альбомом, с новой любовью, с появлением счастья в твоих глазах", – добавил от себя Игорь Крутой.

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд
Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Также в сторис Лорак опубликованы поздравления с совместными фотографиями от следующих знаменитостей: Кети Топурия, Оксаны Марченко, Олега Влади, Valera Atlant, Миши Марвина и других.

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Фото из сторис Лорак

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Фото из сторис Лорак

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Фото из сторис Лорак

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Фото из сторис Лорак

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Фото из сторис Лорак

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Фото из сторис Лорак

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Фото из сторис Лорак

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Фото из сторис Лорак

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Фото из сторис Лорак

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Фото из сторис Лорак

Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Фото из сторис Лорак

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Персоны
Ани Лорак Светлана Лобода Филипп Киркоров Сергей Лазарев Катерина Варнава Алсу Лилия Подкопаева Оксана Марченко Катя Лель Ирина Аллегрова Николай Басков Игорь Николаев (певец) Игорь Крутой Кети Топурия
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес день рождения
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