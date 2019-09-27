Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Звезды шоу-бизнеса массово оставили свои поздравления украинской певице Ани Лорак с ее 41-ым днем рождения.
"Просто мой день! Люблю эту осень. Спасибо за тёплые поздравления", – написала Лорак на своей странице в Instagram.
Среди тех, кто порадовал артистку, оказались: Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Екатерина Варнава, Ирина Аллегрова, Светлана Лобода, Николай Басков, Игорь Крутой, Катя Лель, Лилия Подкопаева, Алсу и другие.
"С Днем Рождения, Дива! Ты невероятно музыкальна, чувственна, душевна, по-настоящему человечна! Ты заслуживаешь всего только самого доброго и лучшего! Люблю и ценю нашу дружбу! И от души поздравляю с выходом новых песен и альбома", – написал Сергей Лазарев.
С Днем Рождения, Дива @anilorak ! Ты невероятно музыкальна, чувственна , душевна, по-настоящему человечна! Ты заслуживаешь всего только самого доброго и лучшего! Люблю и ценю нашу дружбу! И от души поздравляю с выходом новых песен и альбома! ❤️❤️ #анилорак #ДеньРождения #Сергейлазарев
Он опубликовал трогательное фото, на котором обнимает Лорак. "Ох, какая фотка невероятная", – отреагировала Варнава в комментариях.
"С днем рождения, божественная", – написал Филипп Киркоров, на что получил ответ от певицы: "Спасибо, дорогой".
Филипп Киркоров поздравил Ани Лорак с днем рождения
instagram/fkirkorov
"Сегодня День рождения у обаятельной и проникновенной девушки, талантливой певицы Ани Лорак! Пусть каждый день будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и самыми приятными встречами. Любви, тепла и бесконечного счастья", – поздравила Ирина Аллегрова.
Сегодня День рождения у обаятельной и проникновенной девушки, талантливой певицы Ани Лорак @anilorak! Пусть каждый день будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и самыми приятными встречами. Любви, тепла и бесконечного счастья! . . #анилорак #деньрождения #сднемрождения #каролина #happybirthday #русскаямузыка #музыка #allegrova #irinaallegrova #music #аллегрова #иринааллегрова
Светлана Лобода кратко написала в комментариях под постом Лорак: "Будь счастлива". К ней также присоединился Николай Басков: "С днём рождения Дива! Пусть всё будет, как ты хочешь".
"С Днём рождения, Каролинка! С новым альбомом, с новой любовью, с появлением счастья в твоих глазах", – добавил от себя Игорь Крутой.
Также в сторис Лорак опубликованы поздравления с совместными фотографиями от следующих знаменитостей: Кети Топурия, Оксаны Марченко, Олега Влади, Valera Atlant, Миши Марвина и других.
Фото из сторис Лорак
Фото из сторис Лорак
Фото из сторис Лорак
Фото из сторис Лорак
Фото из сторис Лорак
Фото из сторис Лорак
Фото из сторис Лорак
Фото из сторис Лорак
Фото из сторис Лорак
Фото из сторис Лорак
Фото из сторис Лорак
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 января Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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