Ани Лорак — 41: день рождения певицы вызвал ажиотаж среди звезд

Звезды шоу-бизнеса массово оставили свои поздравления украинской певице Ани Лорак с ее 41-ым днем рождения.

"Просто мой день! Люблю эту осень. Спасибо за тёплые поздравления", – написала Лорак на своей странице в Instagram.

Среди тех, кто порадовал артистку, оказались: Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Екатерина Варнава, Ирина Аллегрова, Светлана Лобода, Николай Басков, Игорь Крутой, Катя Лель, Лилия Подкопаева, Алсу и другие.

"С Днем Рождения, Дива! Ты невероятно музыкальна, чувственна, душевна, по-настоящему человечна! Ты заслуживаешь всего только самого доброго и лучшего! Люблю и ценю нашу дружбу! И от души поздравляю с выходом новых песен и альбома", – написал Сергей Лазарев.

Он опубликовал трогательное фото, на котором обнимает Лорак. "Ох, какая фотка невероятная", – отреагировала Варнава в комментариях.

"С днем рождения, божественная", – написал Филипп Киркоров, на что получил ответ от певицы: "Спасибо, дорогой".

Филипп Киркоров поздравил Ани Лорак с днем рождения instagram/fkirkorov

"Сегодня День рождения у обаятельной и проникновенной девушки, талантливой певицы Ани Лорак! Пусть каждый день будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и самыми приятными встречами. Любви, тепла и бесконечного счастья", – поздравила Ирина Аллегрова.

Светлана Лобода кратко написала в комментариях под постом Лорак: "Будь счастлива". К ней также присоединился Николай Басков: "С днём рождения Дива! Пусть всё будет, как ты хочешь".

"С Днём рождения, Каролинка! С новым альбомом, с новой любовью, с появлением счастья в твоих глазах", – добавил от себя Игорь Крутой.

Также в сторис Лорак опубликованы поздравления с совместными фотографиями от следующих знаменитостей: Кети Топурия, Оксаны Марченко, Олега Влади, Valera Atlant, Миши Марвина и других.

Фото из сторис Лорак

Фото из сторис Лорак

Фото из сторис Лорак

Фото из сторис Лорак

Фото из сторис Лорак

Фото из сторис Лорак

Фото из сторис Лорак

Фото из сторис Лорак

Фото из сторис Лорак

Фото из сторис Лорак

Фото из сторис Лорак

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