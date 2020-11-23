American Music Awards 2020: названы лучшие музыканты по версии престижной премии

23 ноября в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии American Music Awards 2020 (AMA). Всего было вручено 22 статуэтки.

Так, фаворитами 48-церемонии награждения American Music Awards в 2020 году стали Тейлор Свифт и The Weeknd.OBOZREVATEL предлагает узнать всех победителей премии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Специально приглашенными гостями стали Дженнифер Лопес, Кара Делевинь, Меган Фокс и Колсон Бэйкер, Пэрис Хилтон и другие знаменитости.

Торжественная церемония вручения музыкальной премии в 2020 году впервые прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса. Ее провели при минимальном участии исполнителей и персонала.

Артист года – Тейлор Свифт

Лучший новый исполнитель – Doja Cat

Коллаборация года – Dan + Shay и Джастин Бибер, 10,000 Hours

Лучший артист в соцсетях – BTS

Лучшее музыкальное видео – Тейлор Свифт, Сardigan

Лучший исполнитель – поп/рок – Джастин Бибер

Лучший исполнитель – поп/рок – Тейлор Свифт

Лучший дуэт или группа – поп/рок – BTS

Лучший альбом – поп/рок – Гарри Стайлс, Fine Line

Лучшая песня – поп/рок – Дуа Липа, Do not Start Now

Лучший исполнитель – рэп/хип-хоп – Juice WRLD

Лучший исполнитель – рэп/хип-хоп – Ники Минаж

Лучший альбом – рэп/хип-хоп – Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial

Лучшая песня – рэп/хип-хоп – Cardi B ft. Megan Thee Stallion, WAP

Лучший исполнитель – соул/R&B – The Weeknd

Лучший исполнитель – соул/R&B – Doja Cat

Лучший альбом – соул/R&B – The Weeknd, After Hours

Лучшая песня – соул/R&B – The Weeknd, Heartless

Лучший исполнитель – Alternative Rock – Twenty One Pilots

Лучший артист – современная музыка для взрослых – Jonas Brothers

Лучший исполнитель – Electronic Dance Music (EDM) – Леди Гага

Лучший саундтрек – Birds of Prey: The Album

Отметим, по итогам American Music Awards 2020, Тейлор Свифт стала мировой рекордсменкой – за историю существования премии она получила 32 статуэтки и побила рекорд легендарного Майкла Джексона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 ноября, были объявлены лауреаты премии MTV Europe Music Awards 2020. Триумфатором церемонии стала кей-поп-группа BTS, получившая сразу четыре награды.