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Алибасова обвинили во лжи: врачи расставили точки над "i" с отравлением

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Российского продюсера Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления жидкостью для труб "Крот", однако врачи расставили точки над "і" своим вердиктом.

Как сообщает "КП", артист предоставил копию медицинской карты из института Склифосовского,где он проходил лечение.

В документе указано, что Алибасов был доставлен в отделение острых отравлений 4 июня в 22:08 и выписан 17 июня в 16:43. В реанимации он провел 13 дней и диагнозом "химическое отравление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот")", которое причинило больному "химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени и желудка 2-й степени".

Бари Алибасов

Бари Алибасов

liganews.net

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Также уточняется, что пострадавшему промывали желудок до прибытия врачей через зонд и обнаружили примесь крови. Также Алибасов получил распространенный язвенно-некротический ожоговый эзофагит и эрозивный ожоговый гастрит.

Кроме того, а пациента случился интоксикационный психоз. При госпитализации запах алкоголя от пациента отсутствовал.

Алибасова обвинили во лжи: врачи расставили точки над "i" с отравлением
Алибасова обвинили во лжи: врачи расставили точки над "i" с отравлением
Алибасова обвинили во лжи: врачи расставили точки над "i" с отравлением

Бари Алибасов

Бари Алибасов

goodhouse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 4 июня Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Москве.

  • В СМИ 5 июня появилась информация, что продюсер умер в институте имени Склифосовского, однако позже ее опровергли.

  • Также появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.

  • А его сестра заявляла, что отравил продюсера намеренно кто-то из членов семьи его жены.

  • 17 июня артиста выписали из больницы, после чего он начал активно давать комментарии СМИ.

  • Врачи НИИ Склифосовского указали на многие несостыковки в истории с его отравлением, уточнив, что это "липа".

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Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесотравлениескандалыНовости России
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