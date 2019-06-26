Алибасова обвинили во лжи: врачи расставили точки над "i" с отравлением

Российского продюсера Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления жидкостью для труб "Крот", однако врачи расставили точки над "і" своим вердиктом.

Как сообщает "КП", артист предоставил копию медицинской карты из института Склифосовского,где он проходил лечение.

В документе указано, что Алибасов был доставлен в отделение острых отравлений 4 июня в 22:08 и выписан 17 июня в 16:43. В реанимации он провел 13 дней и диагнозом "химическое отравление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот")", которое причинило больному "химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени и желудка 2-й степени".

Бари Алибасов liganews.net

Также уточняется, что пострадавшему промывали желудок до прибытия врачей через зонд и обнаружили примесь крови. Также Алибасов получил распространенный язвенно-некротический ожоговый эзофагит и эрозивный ожоговый гастрит.

Кроме того, а пациента случился интоксикационный психоз. При госпитализации запах алкоголя от пациента отсутствовал.

Бари Алибасов goodhouse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 июня Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Москве.

В СМИ 5 июня появилась информация, что продюсер умер в институте имени Склифосовского, однако позже ее опровергли.

Также появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.

А его сестра заявляла, что отравил продюсера намеренно кто-то из членов семьи его жены.

17 июня артиста выписали из больницы, после чего он начал активно давать комментарии СМИ.

Врачи НИИ Склифосовского указали на многие несостыковки в истории с его отравлением, уточнив, что это "липа".

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