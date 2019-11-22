Лобанову из "Интернов" – 36: куда исчез и как выглядит звезда ТВ сегодня

Российский актер Александр Ильин, прославившийся благодаря роли Лобанова из сериала "Интерны", 22 ноября отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 36 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, как сейчас выглядит и чем занимается актер.

Александр Ильин получил громкую славу благодаря сериалу "Интерны", где сыграл не очень умного и вспыльчивого интерна Илью Лобанова.

кадр из сериала "Интерны"

Известно, что актер начал свою карьеру еще в детстве. Дедушка Александра Ильина Адольф Ильин – заслуженный артист РСФСР, известный по фильмам "Королева бензоколонки", "Женя, Женечка и Катюша", "Встретимся у фонтана". Отец – также заслуженный артист России Александр Ильин.

Александр Ильин в детстве и сейчас

В 4 года Александр Ильин-младший впервые вышел на театральную сцену, а в 9 лет сыграл в фильме "Мелочи жизни" мальчика – посыльного. Кроме того, играл в культовом проекте 90-х-2000-х "Простые истины".

"Легенда о Коловрате" (2017) кадр из фильма

После "Интернов" актер успешно продолжает сниматься в кино. Из последних проектов с его участием наиболее известны "Время первых", "Легенда о Коловрате", "Тренер".

"Танец с саблями" (2019) кадр из фильма

Кроме того, Александр Ильин развивает музыкальную карьеру – он является фронтменом группы "План Ломоносова".

"План Ломоносова"

А летом 2019 года актер удивил изменившейся внешностью: Александр Ильин кардинально изменил свой имидж.

Свою личную жизнь Александр Ильин долго держал в тайне. Ему приписывали романы с коллегами по съемочной площадке, которые сам актер никак не комментировал. И лишь недавно стало известно, что Александр с детства влюблен в соседку по даче Юлию.

Девушка младше супруга на 6 лет. В 2018 году у них родился сын, которого назвали в честь отца и деда Александром. Сам молодой отец охотно делится снимками сына на своей странице в Инстаграм и с удовольствием рассказывает о нем.

Как сообщал OBOZREVATEL, актер из "Интернов" и "Кухни" устроил поножовщину. Джан Бадмаев напал на прохожего на станции метро "Театральная" в Москве.

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