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15 мая • обновлено в 12:03
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Актрису Аллу Мещерякову обокрали перед смертью

4.6т
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Российскую актрису, звезду фильма "А зори здесь тихие" Аллу Мещерякову обокрали за несколько дней до смерти.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По словам инсайдеров, из квартиры артистки и ее мужа, режиссера Владимира Коновалова пропали 30 тысяч рублей и драгоценности. Их дочь Наталья заявила каналу, что подозревает в краже сиделку отца.

Алла Мещерякова

Алла Мещерякова

Дочь Мещеряковой и Коновалова считает, что преступление произошло в период между 9 и 11 мая. Сейчас полиция ищет подозреваемую, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алла Мещерякова

Алла Мещерякова

Фото: glbnews.com

Также отмечается, что сиделку, которая работала в доме Мещеряковой, обвиняют в краже не в первый раз. Ее предыдущие клиенты оставили в сети отрицательный отзыв, добавив, что она не вызвала скорую помощь, когда пожилому человеку стало плохо.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская актриса Алла Мещерякова умерла в возрасте 77 лет. Причина смерти артистки не уточнялась.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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