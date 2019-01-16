Актер ''Дизель Шоу'' удивил резкой сменой имиджа

Актер студии "Дизель Шоу" Евгений Гашенко поделился в соцсети фотографиями своего нового образа: юморист сменил прическу и покрасил волосы.

Свое внезапное желание сменить имидж на личной странице в Instagram Гашенко объяснил тем, что заскучал.

"Новый год - новый лук. Проснулся, посмотрел в зеркало, и как-то скучно стало. В светлой голове - светлые идеи, подумал я, и стал еще светлее", - рассказал в комментариях к посту юморист.

Так русый артист превратился в "платинового" блондина, для нового преображения Гашенко выбрал трендовый серебристо-пепельный цвет. Судя по всему, таким образом Гашенко решил подготовиться к большим киевским концертам "Дизель Шоу", которые пройдут уже 26 и 27 февраля в ДК "Украина".

Пост юмориста собрал более 3 тыс. лайков. По мнению фолловеров Гашенко, новый цвет и прическа оказались ему к лицу.

Как писал ранее OBOZREVATEL, актеры студии ''Дизель Шоу'' рассказали о вечере перед аварией, в которой погибла их коллега, актриса Марина Поплавская.

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