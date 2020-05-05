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5 мая • обновлено в 11:29
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Адель шокирует изменившейся внешностью: как 32-летняя певица выглядит после похудения

11.2т
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Британская певица Адель, обладательница премий "Оскар" и "Золотий глобус" 5 мая отмечает свой день рождения. Ей исполняется 32 года.

В последнее время певица удивляет изменившейся внешностью. Так, ей удалось существенно похудеть. О том, как боролась с весом певица и как она изменилась, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Адель до и после похудения

Адель до и после похудения

instagram.com/officialadelefanpage

После рождения сына в 2012 году Адель Эдкинс сильно набрала в весе, но, по ее словам, это ее не расстроило.

Артистка говорила, что полнота естественна и она не топ-модель, поэтому не обязана худеть. Адель также призывала любить свое тело и выступала категорически против диет.

Адель в 2012 и 2017 году

Адель в 2012 и 2017 году

instagram.com/officialadelefanpage

Адель до похудения

Адель до похудения

instagram.com/adele

Однако в 2015 году певица сильно похудела, сбросив 20 килограммов, и стала выглядеть совсем другим человеком.

По признанию Адель, она села на жесткую вегетарианскую диету, отказалась от жирной, острой пищи и углеводов. В СМИ писали, что в дневную норму певицы входят порция фруктового салата, порция ягод, тарелка супа из овощей и орехи. Также звезда является страстной любительницей чая и смузи.

Адель после похудения

Адель после похудения

instagram.com/officialadelefanpage

Адель говорит, что по-прежнему ненавидит спорт, но сейчас она тренируется в зале и практикует упражнения со штангой.

Как известно, в апреле 2019 года Адель сообщила о своем разводе с мужем Саймоном Конеки.

Адель после похудения

Адель после похудения

instagram.com/officialadelefanpage

Адель после похудения

Адель после похудения

instagram.com/officialadelefanpage

Адель после похудения

Адель после похудения

instagram.com/officialadelefanpage

Адель после похудения

Адель после похудения

instagram.com/officialadelefanpage

10 year challenge [#adele #officialadelefanpage]

Допис, поширений Adele (@officialadelefanpage)

i stan this adorable bean 😍 [#adele #officialadelefanpage]

Допис, поширений Adele (@officialadelefanpage)

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.

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Читайте все новости по теме "Реальное похудение" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Темы
Реальное похудение похудение
Персона
Адель
Место
Великобритания
Теги
день рождения музыка люди шоу-бизнес шоу звезды похудение диета
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