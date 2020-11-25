86-летний актер Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

Российский актер, звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, днем 23 ноября у артиста началась дыхательная недостаточность. Приехавшая бригада скорой диагностировала вирусную пневмонию и отвезла его в больницу.

Отмечается, в больницу попала также супруга Ширвиндта Наталья. Напомним, артисту сейчас 86 лет, жена на год младше.

Позже коллега Ширвиндта Мамед Агаев подтвердил его госпитализацию. В комментарии для издания "ТАСС" мужчина уточнил, что болезнь актера протекает в легкой форме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер и звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Андрей Носков признался, что заболел коронавирусом.