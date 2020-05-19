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19 мая • обновлено в 16:45
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73-летнюю актрису Васильеву обокрали во время теста на коронавирус

2.2т
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У российской актрисы Татьяны Васильевой украли телефон во время теста на коронавирус.

Об этом сообщила невестка артистки Мария Болонкина на своей странице в Instagram. Она подозревает, что в пропаже виноваты медсестры, которые пришли к Васильевой домой, чтобы провести тест. Ведь, по словам девушки, они вели себя довольно странно.

Татьяна Васильева

Татьяна Васильева

Фото: minsknews.by

"Сегодня к Татьяне Григорьевне пришли брать третий мазок на тест. Две медсестры вели себя довольно странно. Во-первых, они пришли уже в бахилах. Во-вторых, неумело брали тест: не залезали так глубоко, как обычно. В итоге Татьяна Григорьевна вышла на 30 секунд в другую комнату за пылесосом. А после ухода медиков обнаружила пропажу телефона", – рассказала Болонкина.

Теперь Васильева намерена написать заявление в полицию. Также родственники обратятся к администрации поликлиники, чтобы выяснить, действительно ли девушки, представившиеся медиками, работают в учреждении.

Татьяна Васильева

Татьяна Васильева

Фото: gazeta.ru

Напомним, что 73-летняя Татьяна Васильева была госпитализирована с двусторонней пневмонией еще в начале мая. Тогда у нее подозревали коронавирус, но все тесты дали отрицательный результат. Васильева решила отказаться от госпитализации, поскольку уверена, что в домашних условиях ей будет легче бороться с недугом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что клавишник британской рок-группы The Stranglers Дэйв Гринфилд умер после положительного результата теста на коронавирус. Ему был 71 год.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Татьяна Васильева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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