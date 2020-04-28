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28 апреля • обновлено в 17:28
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51-летняя Бледанс показала раритетное фото со своей молодости

1.1т
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Российская актриса Эвелина Бледанс показала раритетные снимки. Она отметила, что фотографии были сделаны 25 лет назад.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

instagram.com/bledans

51-летняя Бледанс показала раритетное фото со своей молодости

"Красавица! Сейчас еще лучше", "Красавица какая! И была и есть! Всегда красивая", "Эвелина, ты останешься прекрасной всегда! И желанной!", "Время летит быстро", "Это самолюбование уже так бесит. Хочется сказать – займись делом", - комментируют фото в сети.

51-летняя Бледанс показала раритетное фото со своей молодости
51-летняя Бледанс показала раритетное фото со своей молодости
51-летняя Бледанс показала раритетное фото со своей молодости
51-летняя Бледанс показала раритетное фото со своей молодости

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
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