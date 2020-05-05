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5 мая • обновлено в 18:03
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46-летняя Королева показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть

8.6т
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Российская певица украинского происхождения Наташа Королева опубликовала новое фото, на котором показала, как выглядит без макияжа.

Соответствующим снимком 46-летняя артистка поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала вместе со своим мужем Сергеем Глушко, держа в руках торт. Отметим, что Королева предстала в кадре в серой кофте и с "гулькой" на голове, а ее возлюбленный – в халате.

Наташа Королева

Наташа Королева

Фото: instagram/koroleva__star

"Наша любовь – абрикосовая", – подписала публикацию певица.

Наташа Королева показала лицо без макияжа

Наташа Королева показала лицо без макияжа

Фото: instagram/koroleva__star

Многие поклонники раскритиковали внешний вид певицы без косметики, отметив, что Наташа постарела.

46-летняя Королева показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть
46-летняя Королева показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть
46-летняя Королева показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть
46-летняя Королева показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть
46-летняя Королева показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Наташа Королева пошутила над родным языком и угодила в скандал.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Наташа Королева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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Комментарии
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
ЕБНУТАЯ ДУРА !!!
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Старая клуша из под Николаева))))))))))
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