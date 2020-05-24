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24 мая • обновлено в 16:37
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45-летний певец Шура похудел на 20 кг: как сейчас выглядит артист

5.8т
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45-летний российский певец Александр Медведев, более известный как Шура, удивил внешним видом на новой фотографии – артист похудел на 20 килограммов.

Соответствующий снимок появился на личной странице певца в Instagram.

Певец Шура

Певец Шура

Instagram @shuramedvedev

Так, на днях Шура опубликовал новое фото в своей соцсети, на котором позирует в черной облегающей футболке.

Певец Шура

Певец Шура

Instagram @shuramedvedev

Поклонники, увидев фотографию, не смогли сдержать своих эмоций. Пользователи засыпали певца вопросами о том, как ему удалось так сильно похудеть.

45-летний певец Шура похудел на 20 кг: как сейчас выглядит артист
45-летний певец Шура похудел на 20 кг: как сейчас выглядит артист
45-летний певец Шура похудел на 20 кг: как сейчас выглядит артист
45-летний певец Шура похудел на 20 кг: как сейчас выглядит артист
45-летний певец Шура похудел на 20 кг: как сейчас выглядит артист
45-летний певец Шура похудел на 20 кг: как сейчас выглядит артист
45-летний певец Шура похудел на 20 кг: как сейчас выглядит артист

В своем Instagram артист раскрыл секрет похудения:

"Многие спрашивают, как же мне удалось похудеть, какая у меня диета. Все очень просто не жрать! Вот кастрюльку капустки приготовил, калорий ноль, хватит на неделю! У меня еще целый тазик винегрета, еще на неделю! В общем не унываю, готовить готовлю, но ничего не ем! Наедаюсь сполна тогда, когда готовлю!"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Шура перенес экстренную операцию – у артиста обнаружили грыжу в желудке.

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Автор
Анна Михно
Персона
Шура (Александр Медведев)
Место
Россия
Тег
Новости России
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