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3 февраля • обновлено в 08:33
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44-летняя Милла Йовович в третий раз стала мамой: первое фото ребенка

2.1т
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В ночь на 3 февраля 44-летняя голливудская актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. У звезды и ее супруга Пола Андерсона родилась дочь.

Радостной новостью поделилась на своей странице в Instagram 12-летняя дочь Йовович Эва.

Милла Йовович

Милла Йовович

Getty

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Так, в своей соцсети девочка опубликовала трогательное семейное фото, сделанное в роддоме. На снимке Милла и Пол сфотографированы со всеми своими детьми, и новорожденной дочкой в том числе.

"Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Озиан. Мы любим тебя!", – такой подписью сопроводила фото Эва.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Милла Йовович признавалась, что третья беременность дается ей тяжело. За девять месяцев она поправилась на 22 килограмма, из-за чего ей было сложно передвигаться.

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Автор
Анна Михно
Персона
Милла Йовович
Место
США
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