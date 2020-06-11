15-летняя дочь Поляковой похвасталась стройной фигурой в купальнике

Дочка украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась с поклонниками фото в купальнике.

Соответствующие снимки 15-летняя девочка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в бассейне, продемонстрировав стройную фигуру.

Дочь Поляковой Маша Instagram Маша Полякова

"Как вам потепление?" – подписала публикацию дочь Поляковой.

Маша Полякова Instagram Маша Полякова

Дочь Поляковой продемонстрировала фигуру Instagram Маша Полякова

Отметим, что подписчики пришли в восторг от новых снимков Маши. Они засыпали дочь Поляковой комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Ольги Поляковой Маша опубликовала фото, на котором показала побои на лице.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!