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11 июня • обновлено в 12:50
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15-летняя дочь Поляковой похвасталась стройной фигурой в купальнике

1.5т
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Дочка украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась с поклонниками фото в купальнике.

Соответствующие снимки 15-летняя девочка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в бассейне, продемонстрировав стройную фигуру.

Дочь Поляковой Маша

Дочь Поляковой Маша

Instagram Маша Полякова

"Как вам потепление?" – подписала публикацию дочь Поляковой.

Маша Полякова

Маша Полякова

Instagram Маша Полякова

Дочь Поляковой продемонстрировала фигуру

Дочь Поляковой продемонстрировала фигуру

Instagram Маша Полякова

Отметим, что подписчики пришли в восторг от новых снимков Маши. Они засыпали дочь Поляковой комплиментами.

15-летняя дочь Поляковой похвасталась стройной фигурой в купальнике
15-летняя дочь Поляковой похвасталась стройной фигурой в купальнике
15-летняя дочь Поляковой похвасталась стройной фигурой в купальнике
15-летняя дочь Поляковой похвасталась стройной фигурой в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Ольги Поляковой Маша опубликовала фото, на котором показала побои на лице.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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