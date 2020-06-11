15-летняя дочь Поляковой похвасталась стройной фигурой в купальнике

Дочка украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась с поклонниками фото в купальнике.
Соответствующие снимки 15-летняя девочка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в бассейне, продемонстрировав стройную фигуру.
Дочь Поляковой Маша
Instagram Маша Полякова
"Как вам потепление?" – подписала публикацию дочь Поляковой.
Маша Полякова
Instagram Маша Полякова
Дочь Поляковой продемонстрировала фигуру
Instagram Маша Полякова
Отметим, что подписчики пришли в восторг от новых снимков Маши. Они засыпали дочь Поляковой комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Ольги Поляковой Маша опубликовала фото, на котором показала побои на лице.
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