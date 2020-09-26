Лобода показала пышные формы в откровенном купальнике. Фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками очередными пикантными фото.

Соответствующие снимки 37-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в леопардовом купальнике с очень глубоким декольте, продемонстрировав пышные формы.

"Не смогла определиться: первое или второе фото. Поможешь?" – прокомментировала публикацию Лобода.

Отметим, что пикантные фото Лободы вызвал восторг поклонников. Они засыпали певицу комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Светлана Лобода делилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала полностью голой.