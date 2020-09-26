Лобода показала пышные формы в откровенном купальнике. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Лобода показала пышные формы в откровенном купальнике

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками очередными пикантными фото.

Соответствующие снимки 37-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в леопардовом купальнике с очень глубоким декольте, продемонстрировав пышные формы.

"Не смогла определиться: первое или второе фото. Поможешь?" – прокомментировала публикацию Лобода.

Светлана Лобода в откровенном купальнике (Instagram Светланы Лободы)
Светлана Лобода сексуально позирует на камеру (Instagram Светланы Лободы)

Отметим, что пикантные фото Лободы вызвал восторг поклонников. Они засыпали певицу комплиментами.

Лобода показала пышные формы в откровенном купальнике. Фото
Лобода показала пышные формы в откровенном купальнике. Фото
Лобода показала пышные формы в откровенном купальнике. Фото
Лобода показала пышные формы в откровенном купальнике. Фото
Лобода показала пышные формы в откровенном купальнике. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Светлана Лобода делилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала полностью голой.

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