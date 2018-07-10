"Звонил перед смертью": Винник рассказал о матери

Популярный украинский певец Олег Винник, который недавно потерял 80-летнюю мать, рассказал о ее смерти.
Артист отметил, что провел концерт в Тернополе, когда уже знал о тяжелой утрате.
"Я звонил ей перед ее смертью, но она не брала трубку, звонил родным... уже почти доехали до Тернополя, я уснул в автобусе, был сильно уставший, и в это время моя команда уже знала, что мама умерла, родственники им уже перезвонили. Бусик остановили, и все ждали моего решения - скажу я развернуть автобус и ехать обратно или все же дам концерт. И я выполнил волю матери. Кто бы мне что не говорил, я уверен, что это было правильное решение", - признался он в интервью журналу "Отдохни", которое дал накануне своего 45-летнего юбилея.
Олег Винник
Viva!
Винник добавил, что мама гордилась им при жизни и "сейчас гордится с небес".
"Что вы чувствовали в тот момент? Словами это передать невозможно. Ужасно, если, наоборот, родители хоронят детей", - добавил певец.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник рассказал о своей мечте.