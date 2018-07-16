Телевизионный любимец женщин станет участником "Танцев со звездами-2018"

В понедельник, 16 июля, телеканал "1+1" начал #танціззіркамиchallenge, в рамках которого будет собран состав нового сезона танцевального шоу "Танці з зірками". Звезды выйдут на паркет уже осенью 2018 года, а тем временем канал назвал первого участника.

Бороться за победу в эфирах "Танці з зірками-2018" будет участник шестого сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария, некогда финалист и продюсер грузинской версии программы.

Иракли Макацария Фото: "1+1"

Отмечается, что Макацария не только сообщил о своем участии в "Танцах", но и передал челлендж украинской телеведущей Маше Ефросининой. Примет ли Мария вызов, телеканал обещает сообщить уже в ближайшем будущем.

Согласно указанной информации, в новом сезоне шоу "Танці з зірками" увеличится количество прямых эфиров, соответственно, и количество звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут следить за успехами 14 звездных пар.

Напомним, согласно правилам шоу, профессиональные танцоры составляют пары с украинскими звездами, которые далее в прямых эфирах будут демонстрировать свои танцевальные способности.

MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма Фото: "1+1"

Как стало известно ранее, оценивать участников будут тренер "Голосу. Діти", певец MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим нового сезона так же станет Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов Фото: "1+1"

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