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''Жизнь прошлась катком'': Лорак вызвала жалость в сети странным фото

1.3тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, вызвала недоумение у поклонников странным снимком.

Артистку раскритиковали за внешность, заподозрив в проведении пластической операции. Из-за явно изменившихся черт лица, фаны заявили, что звезда уже "пошарпана жизнью". Об этом написали на личной странице Ани в Instagram .

Так, на снимке певица позировала в довольно скромном образе: клетчастой рубашке,с неприглядной прической и неброским макияжем. Поклонники не оценили естественной красоты Лорак и упрекнули ее в излишней любви к "уколам красоты", назвав ее лицо "ходячей рекламой для ботокса".

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"А девочка повзрослела. Жизнь пройшлась по ней катком, когда не ждали. Жаль ее", – написали пользователи.

''Жизнь прошлась катком'': Лорак вызвала жалость в сети странным фото

''Жизнь прошлась катком'': Лорак вызвала жалость в сети странным фото

''Жизнь прошлась катком'': Лорак вызвала жалость в сети странным фото

''Жизнь прошлась катком'': Лорак вызвала жалость в сети странным фото

''Жизнь прошлась катком'': Лорак вызвала жалость в сети странным фото

''Жизнь прошлась катком'': Лорак вызвала жалость в сети странным фото

Отметим, накануне в сети уже раскритиковали украинку Ани Лорак, заявив, что она располнела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак трогательно обратилась к своим подписчикам в Instagram, при этом на видеоролике артистка появилась в довольно откровенном наряде.

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Персона
Ани Лорак
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