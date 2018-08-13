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СпортLady

"Жертва пропаганды": в Госдуме накинулись на Вайкуле за позицию по Крыму

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Один из депутатов российской Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) раскритиковал латвийскую певицу Лайму Вайкуле за ее резкие высказывания относительно позиции по Крыму.

Свищев заявил, что одна из главных задач современных артистов - объединять народы разных стран, а эстрада ни в коем случае не должна превращаться в площадку для политических изречений, пишет РИА Новости.

"Певица Лайма Вайкуле видимо забыла, что главный смысл, который несет за собой исполнение песен - это объединение и сближение народов. В этом и есть основополагающая цель деятельности артистов. Впрочем, так же, как и спортсменов и деятелей искусства. Ни в коем случае эстрада не должна становиться площадкой для политических заявлений", - подчеркнул политик.

Лайма Вайкуле

Daily Hype

Также депутат добавил, что Крым стал "частью России" в 2014 году по результатам референдума, а не из-за аннексии, а сама Вайкуле просто является жертвой пропаганды.

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"Вайкуле, судя по всему, стала жертвой антироссийской пропаганды, развернутой в стране, гражданкой которой она является. Здравомыслящий человек вряд ли позволил бы себе такие высказывания", - подытожил Свищев.

Как сообщал OBOZREVATEL, латвийская певица Лайма Вайкуле во время своего пребывания в Одессе заявила, что, несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией Крым.

На ее слова бурно отреагировали коллеги по сцене. Многие, к примеру знаменитый композитор Раймонд Паулс, поддержали высказывания Лаймы относительно поездок в оккупированный Крым. В то же время нашлись и те, кто раскритиковал артистку. Так, российский актер Станислав Садальский отреагировал на категоричный отказ Вайкуле ездить на гастроли в Крым, заявив, что не собирается ездить в Украину, пока там "обижают русских".

В свою очередь, известный в РФ певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину из-за частых выступлений в Крыму, назвал заявление своей коллеги Лаймы относительно отказа посещать полуостров "за любые деньги" некрасивым, отметив, что исполнительнице все дала Россия.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРеферендум в Крыму
Персона
Лайма Вайкуле
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