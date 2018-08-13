"Жертва пропаганды": в Госдуме накинулись на Вайкуле за позицию по Крыму

Один из депутатов российской Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) раскритиковал латвийскую певицу Лайму Вайкуле за ее резкие высказывания относительно позиции по Крыму.

Свищев заявил, что одна из главных задач современных артистов - объединять народы разных стран, а эстрада ни в коем случае не должна превращаться в площадку для политических изречений, пишет РИА Новости.

"Певица Лайма Вайкуле видимо забыла, что главный смысл, который несет за собой исполнение песен - это объединение и сближение народов. В этом и есть основополагающая цель деятельности артистов. Впрочем, так же, как и спортсменов и деятелей искусства. Ни в коем случае эстрада не должна становиться площадкой для политических заявлений", - подчеркнул политик.

Лайма Вайкуле Daily Hype

Также депутат добавил, что Крым стал "частью России" в 2014 году по результатам референдума, а не из-за аннексии, а сама Вайкуле просто является жертвой пропаганды.

"Вайкуле, судя по всему, стала жертвой антироссийской пропаганды, развернутой в стране, гражданкой которой она является. Здравомыслящий человек вряд ли позволил бы себе такие высказывания", - подытожил Свищев.

Как сообщал OBOZREVATEL, латвийская певица Лайма Вайкуле во время своего пребывания в Одессе заявила, что, несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией Крым.

На ее слова бурно отреагировали коллеги по сцене. Многие, к примеру знаменитый композитор Раймонд Паулс, поддержали высказывания Лаймы относительно поездок в оккупированный Крым. В то же время нашлись и те, кто раскритиковал артистку. Так, российский актер Станислав Садальский отреагировал на категоричный отказ Вайкуле ездить на гастроли в Крым, заявив, что не собирается ездить в Украину, пока там "обижают русских".

В свою очередь, известный в РФ певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину из-за частых выступлений в Крыму, назвал заявление своей коллеги Лаймы относительно отказа посещать полуостров "за любые деньги" некрасивым, отметив, что исполнительнице все дала Россия.