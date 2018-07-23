"Вечно зловонные тряпки": украинский певец после боя Усика укорил сограждан

Украинцам не нужны чемпионы, не нужно ехать на детское "Евровидение", население не заботит тот факт, что Украина в глазах мирового сообщества остается "стремными жителями территории между Европой и Медведями, которые не уважают ни себя ни других". Все, к чему стремятся украинцы - поскорее сесть в маршрутку.

Таким эмоциональным мнением после победы украинского боксера Александра Усика над российским соперником Муратом Гассиевым в Москве на личной странице в Facebook поделился певец и музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Фото: facebook.com/dmitry.shurov

"Меня бомбит. Я увидел в ленте людей, недовольных чем-то в связи с поединком Саши Усика - трансляциями, его словами, поведением… Как же замахали эти вечно зловонные тряпки. Вы осознаете, что нынешний имидж Украины в мире - стремные жители территории между Европой и Медведями, которые не уважают ни себя ни других? Которые запросто срежут любой угол и свою страну распродадут, как старый ненужный чайник?" - возмутился артист.

Как отметил музыкант, за подобным упреками и разжиганием скандалов стоят "выросшие при совке лже-патриоты".

"За**ахали лабораторные амебы, не отличающие слова от дел. Вы, лже-патриоты-хамелеоны, выросшие при совке или в 90-е, вообще что-то свое в жизни создали, кроме хаоса? Назовите мне еще одну нацию, которая, получив абсолютного чемпиона от имени своей страны, будет еще чего-то от него требовать, вместо того, чтобы ВСЕ для него сделать, что он захочет, назвать его именем улицы и школы?" - продолжил он.

"Сейчас столько крутого происходит, но сколько же по-прежнему говна в головах. Вам не нужны чемпионы. Вам не нужно ехать на детское "Евровидение". Вам ни хрена не нужно, вы хотите побыстрее сесть в маршрутку. Самое крутое, что я вчера увидел, были его слезы (Усика - Ред.). Я знаю, что мы с вами часть этих слез, потому что он ТАМ представлял нас, понимая, что этой стране свои герои по-прежнему не нужны", - подытожил Шуров.

Менее чем за сутки пост Шурова собрал более 2 тыс. лайков. Позицию певца поддержали в комментариях.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, скандал с "героизмом" боксера Александра Усика получил продолжение.