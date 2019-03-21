"В очень плохом состоянии": появилась пугающая информация о Джигарханяне

Советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян, который в 2018 году со скандалом развелся со своей молодой супругой, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, находится в очень плохом состоянии, поэтому и совсем не появляется на публике.

Такое мнение высказала его экс-жена Виталина Цымбалюк-Романовская, также выразив подозрения, что Джигарханяна "специально изолировали" от общества, что и существенно подкосило его. Об этом пишут Дни.Ру.

"Я думаю, Армен Борисович находится в очень плохом состоянии и не может ничего комментировать. Его вырвали из привычной жизни, изолировали, не понимая, что в его возрасте это может иметь катастрофические последствия", – высказалась Виталина.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская Вокруг ТВ

Напомним, ранее подруга Джигарханяна рассказывала журналистам, что артист может умереть в течение нескольких месяцев. Она опасалась, что он может не пережить зиму-2019, так как "очень плох".

Как сообщал OBOZREVATEL, о плохом состоянии здоровья Джигарханяна уже давно ходят слухи. В августе 2018 сообщалось, что он почти не может самостоятельно передвигаться.

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