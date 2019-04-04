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В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки

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В среду, 3 апреля, в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера заключительного сезона сериала HBO "Игра престолов".

На мероприятии присутствовали авторы проекта и его актеры, сыгравшие в финальном и предыдущих сезонах: Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и другие.

В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
Новости
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В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки
В Нью-Йорке состоялась премьера ''Игры престолов-8'': яркие фото с красной дорожки

Напомним, первая серия финального восьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны в США 14 апреля, а буквально через пару дней появится дубляж на русской и украинском языке. Ранее НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку из "Игры престолов".

Смотрите также на OBOZREVATEL, как британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в популярном сериале "Игра престолов" роль Арьи Старк, всполошила фанов случайным спойлером 8-го, финального сезона.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.

Персоны
Кит ХарингтонЭмилия Кларк
Место
СШАНью-Йорк
Теги
сериалИгра престолов 8
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