В ''Х-Факторе'' ответили на скандальные обвинения во лжи

Директор творческого объединения СТБ, авторов вокального шоу "Х-Фактор", Елена Романенко прокомментировала скандал с обвинениями проекта во лжи и несправедливости со стороны его экс-участницы.

Как отметила Романенко в беседе с OBOZREVATEL, она ничуть не удивлена претензиями бывшей участницы 9 сезона, которая не попала в эфир. По словам руководителя, скандал – это всегда неумение проигрывать и попытка повлиять на решение членов жюри проекта.

Елена Романенко Фото: пресс-служба канала СТБ

"Не секрет, что шоу "Х-Фактор" - отличная возможность для любого исполнителя заявить о себе в эфире всеукраинского телеканала и получить выход на многомиллионную аудиторию. Особенно для начинающего и никому не известного артиста. Поэтому девятый год подряд "Х-Фактор" получает огромное количество заявок от самых разных артистов. И каждый год мы убеждаемся, что не все из них умеют достойно принять проигрыш, предпочитая - вместо работы над собой, устроить громкий скандал в надежде изменить правила шоу или повлиять на решение судейско-продюсерской команды", - рассказала она.

При этом, как подчеркнула Романенко, правила едины для всех без исключения.

"Единственное, что влияет на решение наших судей, - это х-фактор, который есть в исполнителе, и который вызывает желание наблюдать за ним на сцене", - продолжила руководитель.

"Все артисты, получившие на кастинге более двух "да" от судей, имеют равные шансы пройти в тренлагерь и далее в прямые эфиры. Но сначала им надо выдержать конкуренцию среди всех участников, отобранных на кастингах, поскольку обычно судьи отбирают более 200 человек, а в тренировочный лагерь по правилам проходят 100. Поэтому после финального кастинга члены жюри и продюсер шоу еще раз пересматривают все выступления, отбирая из них лучших из лучших и отсеивая тех, кто выглядит на их фоне гораздо слабее. Даже если на кастинге они получили четыре "да". Вот этот этап Татьяна и не прошла", - уточнила Романенко.

Руководитель также обратила внимание на тот факт, что участница шоу была уведомлена о решении жюри.

"Относительно того, что Таня не увидела в эфире свое выступление, - у проекта есть исключительное право показывать или не показывать участника в эфире, особенно если он недостаточно интересен. Все участники об этом знают, потому что мы 9 лет максимально честны перед ними, никакого обмана, ничего нового или необычного тут нет", - заключила она.

Напомним, что участница 9 сезона шоу "Х-Фактор" Татья Брянцева опубликовала в соцсети пост, в котором обвинила проект во лжи. Девушка получила на отборочном этапе три "да" от судей, однако не продолжила участие в программе и не попала в телевизионный эфир. Позже на обвинения шоу также ответил его главный продюсер Вадим Лисица.

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