Музыканты перевели легендарную новогоднюю песню на украинский: атмосферное видео

Украинская группа бандуристов "Шпилясті кобзарі" сделала свой вариант легендарной новогодней песни Let It Snow на украинском языке.
Видео исполнения было опубликовано на YouTube-канале Bandura Style.
Отметим, что музыкальный проект Bandura Style создан для развития и популяризации бандуры.
Слова украинской версии новогодней песни принадлежат арт-директору проекта, поэтессе Оксане Боровец.
Пользователи сети оставили ряд восторженных комментариев, похвалив бандуристов и назвав их исполнение очень красивым.
Как сообщал "Обозреватель", ранее "Шпилясті кобзарі" спели на украинском языке рождественский хит Jingle Bells.
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