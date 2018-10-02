''Уходят гиганты'': в сети почтили память Романа Карцева

Во вторник, 2 октября, пользователи соцсетей почтили память актера и сатирика Романа Карцева, о смерти которого стало известно ранее в этот же день.

На личных страницах поклонники творчества Карцева вспоминают, за что в свое время полюбили выступления "великого комического артиста", "коренного одессита", "любимца миллионов".

Напомним, Роман Карцев скончался на 80-м году жизни после продолжительной борьбы с серьезной болезнью. Изначально сообщалось, что возможной причиной смерти артиста стал микроинсульт - сатирик много лет страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы.

В то же время Михаил Жванецкий рассказал, что настоящей причиной смерти Карцева стал инфаркт. По словам коллег, последний месяц 79-летний артист себя плохо чувствовал. Из-за болезни пришлось отменить концерт, который должен был состояться в ноябре.

Ранее Карцев признавался, что лечился вместе с популярным в РФ артистом Михаилом Задорновым, который умер в 2017 году.

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