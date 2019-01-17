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У нас есть сверхзадача на Евровидении - KAZKA

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Песенный конкурс Евровидение - это возможность заявить об Украине на весь мир. Для молодой группы KAZKA это закономерный шаг, который значительно приблизит музыкантов к общей большой цели.

17 января украинские хитмейкеры, авторы нашумевшего хита "Плакала" пообщались с журналистами канала СТБ, рассказав, почему решили снова пойти на Нацотбор, как проходят подготовки и какие чувства испытывают участники группы за три недели до старта отборочного этапа. OBOZREVATEL приводит главные цитаты.

У нас есть сверхзадача на Евровидении - KAZKA

Фото: marieclaire.ua

О решении идти на Нацотбор

"Для себя мы определили одну сверхзадачу: презентация украинской культуры миру. Пусть это звучит громко, но разве не такими должны быть цели? Евровидение — это возможность во весь голос заявить об Украине! Поэтому и вполне закономерный шаг, который сделает нас немного ближе к реализации нашей цели".

Об эмоциях

"Волнение? Конечно! Мандраж? Безусловно! Ответственность? Еще бы! Но все это ничего в сравнении с той уверенностью, желанием и усердием, которые нас ведут вперед! У команды KAZKA пока господствует настоящий боевой дух и желание показать свой лучший результат".

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"Видно, вы не очень любите сюрпризы, да? Но пусть этот станет для вас приятной неожиданностью. Скажем только, что мы готовимся постоянно и ответственно. Это для нас не очередное выступление, а настоящий шаг к осуществлению великой мечты".

Напомним, для группы KAZKA это не будет первый Национальный отбор. В прошлом году коллектив уже попытал счастья с песней "Дива", однако не набрала достаточное количество голосов для прохождения в финал.

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Тема
Евровидение-2019
Персона
KAZKA
Место
Украина
Теги
Евровидениеинтервьюшоушоу-бизнесмузыка
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