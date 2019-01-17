У нас есть сверхзадача на Евровидении - KAZKA

Песенный конкурс Евровидение - это возможность заявить об Украине на весь мир. Для молодой группы KAZKA это закономерный шаг, который значительно приблизит музыкантов к общей большой цели.

17 января украинские хитмейкеры, авторы нашумевшего хита "Плакала" пообщались с журналистами канала СТБ, рассказав, почему решили снова пойти на Нацотбор, как проходят подготовки и какие чувства испытывают участники группы за три недели до старта отборочного этапа. OBOZREVATEL приводит главные цитаты.

Фото: marieclaire.ua

О решении идти на Нацотбор

"Для себя мы определили одну сверхзадачу: презентация украинской культуры миру. Пусть это звучит громко, но разве не такими должны быть цели? Евровидение — это возможность во весь голос заявить об Украине! Поэтому и вполне закономерный шаг, который сделает нас немного ближе к реализации нашей цели".

Об эмоциях

"Волнение? Конечно! Мандраж? Безусловно! Ответственность? Еще бы! Но все это ничего в сравнении с той уверенностью, желанием и усердием, которые нас ведут вперед! У команды KAZKA пока господствует настоящий боевой дух и желание показать свой лучший результат".

Как будет выглядеть номер KAZKA на Нацотборе

"Видно, вы не очень любите сюрпризы, да? Но пусть этот станет для вас приятной неожиданностью. Скажем только, что мы готовимся постоянно и ответственно. Это для нас не очередное выступление, а настоящий шаг к осуществлению великой мечты".

Напомним, для группы KAZKA это не будет первый Национальный отбор. В прошлом году коллектив уже попытал счастья с песней "Дива", однако не набрала достаточное количество голосов для прохождения в финал.

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