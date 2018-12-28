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''Тигрица!'' Украинская звезда показала эротический танец на камеру

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Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и бывшая участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, показала поклонникам в сети эротический танец.

Артистка опубликовала горячее видео в своем Instagram-аккаунте, на котором изображена в откровенном платье, подчеркивающем ее аппетитные формы (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

Фанаты Анастасии пришли в восторг от столь пикантного танца и откровенных движений певицы. В комментариях они написали Нане множество комплиментов и слов похвалы. Многие также сравнили ее с тигрицей, грациозной кошкой или черной пантерой.

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"Как всегда супер! Шикарная женщина – шикарный танец", – подчеркнули фолловеры.

''Тигрица!'' Украинская звезда показала эротический танец на камеру

''Тигрица!'' Украинская звезда показала эротический танец на камеру

''Тигрица!'' Украинская звезда показала эротический танец на камеру

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Dj Nana (Анастасия Кумейко)участвовала в проекте "Танці з зірками'' в паре с известным ресторатором Николаем Тищенко. Пара покинула шоу в четвертом выпуске, уступив тогда своим соперникам Руслану Сеничкину и Яне Цыбульской.

Недавно звезда танцевального шоу предстала перед поклонниками в сети полностью обнаженной. Артистка показала горячий снимок, на которомизображена без белья, прикрыв пикантные части тела прозрачным халатом.

Персона
Анастасия Кумейко
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