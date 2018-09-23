"Танці з зірками-2018": все подробности пятого выпуска

В воскресенье, 23 сентября, в эфире телеканала "1+1" прошел пятый выпуск танцевального шоу "Танці з зірками", в ходе которого звезды не только танцевали, но и впервые делились со зрителем некими откровениями о своей жизни. Не обошлось в этот раз и без специального гостя в эфире.

OBOZREVATEL проследил за всеми подробностями пятого выпуска "Танці з зірками" онлайн, рассказывая читателю самые важные его события, а также публикуя видео выступлений (чтобы посмотреть все видео пятого выпуска и узнать, кто покинул шоу, скрольте новость до конца).

Фото: Канал "1+1"

По происшествию четырех выпусков на паркете осталось 10 звездных пар. В прошлом эфире участники выступали в образах любимых киногероев, на этот раз шоу пройдет под особой темой - "Год, который изменил мою жизнь".

В рамках этой тематики авторы проекта обещают, возможно, самый откровенный выпуск шоу "Танці з зірками", в ходе которого номера участников будут буквально погружать телезрителей в реальные и самые переломные эпизоды, которые когда-то приходилось пережить знаменитостям.

Как в пятом выпуске выступали пары-участники

Открыли пятый выпуск "Танців з зірками" ведущий Руслан Сеничкин и Яна Цибульская. Венский вальс пары жюри оценили в 23 балла из 30-ти.

Следующими танцевали боксер Денис Беринчик и его партнерша Катерина Белявская. Бодрый хип-хоп также принес участникам 23 балла от судей.

Следующими на паркете проекта танцевали актер Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Контемпорари пары растрогал зрителей и жюри, которые в сумме поставили паре 25 баллов из 30-ти.

24 балла в пятом эфире получили Маша Ефросинина и Максим Леонов. Звездная пара выступила с энергичным фокстротом.

Бодрый танец ча-ча в пятом выпуске представили Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева. Танец комика жюри оценили в 26 баллов из 30-ти.

Уже следующими на паркете показались Ираклии Макацария и Яна Заец. Пара представила нежный танец контемпорари, получив наивысший балл от судей в пятом выпуске - 29 из 30-ти.

Фитнес-тренер Анита Луценко и ее партнер Александр Прохоров выступили с бодрой сальсой, получив 27 баллов из 30-ти.

Певица Мишель Андраде и ее партнер Женя Кот также предпочли для пятого выпуска фокстрот. Танец принес паре 28 баллов из 30-ти.

Яркий фристайл в исполнении Оксаны Марченко и Дмитрия Чаплина принес паре самый низкий результат пятого выпуска - 17 баллов из 30-ти.

Закрывали шоу в это воскресенье ведущая Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов. Бодрый танец принес паре 21 балл из 30-ти.

Видео дополняются...

Кто покинул пятый выпуск шоу "Танці з зірками"

По итогам голосования жюри и телезрителей в пятом эфире шоу покинули Маша Ефросинина и Максим Леонов. В зоне риска на этот раз также оказались Мишель Андраде, Женя Кот и Руслан Сеничкин, Яна Цыбульская.

Несмотря на то, что в ходе эфира пара получила довольно конкурентоспособный балл, судьбу аутсайдеров решали и телезрители. Таким образом проект покинули участники, набравшие меньше всего голосов, а именно Маша Ефросинина и Максим Леонов.

Насколько известно, певица Мишель Андраде расскажет, каково для нее было оставить прежнюю жизнь в Боливии и переехать в Украину, а комик Игорь Ласточкин вспомнит о детстве в небогатой семье и тернистом пути к успеху. Свои истории ведущая Леся Никитюк, боксер Денис Беринчик и другие участники покажут в эмоциональных танцах различных жанров, а по итогам программы одна пара традиционно покинет проект.

К Юрию Горбунову в это воскресенье на "звездном балконе" присоединится также украинский телеведущий, один из ведущих песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве Владимир Остапчук.

На десерт авторы проекта оставили для зрителя специального гостя - молдавского певца, хитмейкера Дана Балана, чей трек "Live Your Life" в исполнении Рианны был номинирован в 2009 году на премию "Грэмми". В пятом эфире исполнитель презентовал свою не менее известную песню "Hold on Love".

Dan Balan Фото: afisha.lviv.ua

Напомним, по итогам четвертого выпуска, который состоялся 16 сентября, шоу покинули ресторатор Николай Тищенко и экс-участница группы NikitA Анастасия Кумейко.

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