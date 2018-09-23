"Танці з зірками-2018": кто покинул пятый выпуск

В воскресенье, 23 сентября, в эфире телеканала "1+1" прошел пятый выпуск танцевального шоу "Танці з зірками", по итогам которого проект покинули Маша Ефросинина и Максим Леонов.

В этом эфире пара выступила с танцем фокстрот, получив 24 балла от жюри. По результатам зрительского голосования в зоне риска на этот раз также оказались пары Мишель Андраде, Женя Кот и Руслан Сеничкин, Яна Цыбульская.

Маша Ефросинина и Максим Леонов Фото: instagram.com/tanci1plus1

Несмотря на то, что в ходе эфира пара получила довольно конкурентоспособный балл, судьбу аутсайдеров решали и телезрители. Таким образом проект покинули участники, набравшие меньше всего голосов, а именно Маша Ефросинина и Максим Леонов (видео выступления смотрите ниже).

Напомним, в пятом выпуске шоу "Танці з зірками" принимали участие 10 звездных пар. Эфир прошел под особой темой с названием "Год, который изменил мою жизнь" - свои танцы конкурсанты посвящали наиболее переломным эпизодам своей жизни.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, телеведущая Маша Ефросинина ответила на разгром ее номера в предыдущем выпуске "Танців з зірками".