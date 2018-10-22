Строят тронный зал: Оля Полякова удивит поклонников масштабным шоу

Известная украинская певица и самая красивая женщина страны по версии журнала Viva Оля Полякова готовит масштабное концертное гранд-шоу "Королева ночи", которое состоится в Киеве 26 октября.

Полякова выступит в Дворце спорта и обещает покорить поклонников размахом. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба артистки.

Для того, чтобы доставить все оборудование для гранд-шоу на концертную площадку, группе понадобится 23 длинномерных грузовых автомобиля. Общий вес сценических конструкций составляет 245 тонн.

Оля Полякова Пресс-служба

Сообщается, что в технологическом аспекте сцена не имеет себе равных: для создания одной конструкции использовались 12 тысяч зеркальных деталей, а всего для шоу оборудуют девять разных площадок. На них Оля Полякова покажет шесть разных сюжетных блоков и перевоплотится в другие образы 11 раз.

Такие метаморфозы, по мнению постановщика шоу Германа Ненова, помогут полностью раскрыть многогранный образ артистки.

"Я всегда мечтал создать шоу, которое станет полотном об артисте. Я наблюдаю за Олей не первый год и понял, что она идеально подойдет для такой роли — та, кто сможет поразить и удивить! Оля удивительным образом бывает и нежной, и смешной, и страстной, и все эти трансформации будут происходить за три секунды. В конце шоу зритель сможет сложить из всех образов один целостный портрет нашей

королевы, а сцена станет ее тронным залом, в котором и пройдет выступление", - рассказал режиссер.

Чтобы реализовать смелую идею, пришлось привлечь 680 человек творческой группы.

Отметим, сольный дебют Поляковой на сцене Дворца спорта претендует на звание самого громкого шоу-события 2018 года. А творческая история певицы, которую зрители увидят на концерте, имеет все шансы превзойти успех прошлогоднего шоу "На бис", вошедшего в Книгу рекордов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова рассказала, пойдет ли она в президенты.