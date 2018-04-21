Стартовал 2-й отборочный тур фестиваля "Черноморские Игры"

21 апреля стартовал 2-й отборочный тур 16-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры".

Главной составляющей фестиваля является вокальный конкурс, в котором соревнуются дети от 6 до 16 лет. Из 563 претендентов во второй тур было отобрано 210 юных вокалистов.

Прослушивание проходит в Киеве в Академии Современного Образования А+.

Среди отбирающих народный артист Украины Александр Пономарев, Алена Савинова (директор музыкальной школы А +, педагог по вокалу), Натела Чхартишвили-Зацаринна (генеральный продюсер телеканала М1), Алёна Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор Хит Fm), Роман Муха (продюсер телеканала М2), Валентин Коваль (член Нацсовета по вопросам телевиденияи радиовещания), Руслан Квинта (композитор, музыкальный продюсер).

Конкурсанты разделены на 6 категорий: вокалистки6-10 лет, вокалистки11-13лет, вокалистки14-16лет, вокалисты 6-11 лет, вокалисты 12-16 лет, вокальные группы 6-16 лет.

Следующие этапы вокального конкурса: полуфинал, финал и борьба за Гран-при пройдут в городе Скадовске Херсонской области 27-29 июля. Помимо конкурсной программы участников и гостей фестиваля "Черноморские Игры" ждет множество развлечений: игровые программы, творческие конкурсы, флеш-мобы и концерт звездных гостей.