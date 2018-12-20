''Спаивала восемь часов какой-то гадостью'': звезду 90-х обвинили в смерти Осина

Популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм обвинили в смерти артиста Евгения Осина, скончавшегося 17 ноября на 55-м году жизни.

Продюссер и создатель группы "Ласковый май" Андрей Разин, который тесно дружил с Осиным, заявил, что Штурм могла отравить Евгения. Якобы она накануне смерти спаивала артиста "какой-то гадостью", пишет российское издание Национальная служба новостей (НСН).

Разин пояснил, что он намерен просить правоохранительные органы провести дополнительные экспертизы, "после чего потребует возбуждения уголовного дела в отношении Штурм по статье "убийство".

Евгений Осин moscow.sm-news.ru

"Женя до последнего говорил, что она его отравила, после чего у него серьезно ухудшилось здоровье", – уточнил продюсер, добавив, что Осин умер после того, как певица "на протяжении восьми часов спаивала артиста в его же доме какой-то гадостью".

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Продюсер заявляет, что Наталья "подмешивала Осину психотропные вещества", чтобы завести в его квартиру телевизионную съемочную группу. Разин уверен, что Штурм "хотела забрать певца в частную клинику для рекламы, чтобы привлекать новых клиентов, заявляя, что там лечился известный музыкант".

Евгений Осин Комсомольская правда

Наталья Штурм якобы проникла в дом Евгения Осина под предлогом работы над аранжировкой, и, по словам Разина, после ее визита Евгению стало хуже. Продюсер утверждает, что после визита коллеги Осин "не мог прийти в себя два дня". И именно последствия отравления могли спровоцировать остановку сердца музыканта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Осин был найден мертвым в собственной квартире в Москве. Тело певца обнаружила его сестра Альбина, а перед этим он сутки не выходил на связь. Причиной смерти стала остановка сердца.