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''С такой коммуналкой...'' В сети ответили на хвастовства украинской звезды-модницы

4.3тЧитать материал на украинском

Украинской телеведущей Елене Филоновой, звезде "Нового канала" и любительнице шоппинга ответили в Instagram на ее ежедневные хвастливые посты из бутиков.

На личной странице в соцсети девушка похвалилась очередным фото из модного магазина в Испании, на что ей ответили емким комментарием об украинских реалиях.

"Привет. Меня зовут Лена, и я шопоголик", - прокомментировала снимок в бутике Филонова.

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Фотография собрала более 3 тыс. лайков и несколько комментариев, среди которых встретился и следующий:

"Легко быть шопоголиком, если есть что в кармане, ну а мы теперь с такими ценами на коммуналку, на бензин, на лекарства все станем ж*поколиками… Странно, в одной стране живем, только одни могут себе все позволить, а у других зарплата 3200, и правительство говорит, что нам должно на все хватать. Вы не подумайте, что все злые, просто нас доводят до того, что мы не можем порадоваться за других", - подчеркнули под постом Филоновой.

''С такой коммуналкой...'' В сети ответили на хвастовства украинской звезды-модницы

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Объекты
соцсетиInstagramшоу-бизнесНовый канал
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