''Референдум под дулами автоматов?'' Российская актриса высказалась о Крыме

Возможно, некоторые жители Крыма и верили в референдум, голосовали, однако проходил он под дулами автоматов. А это говорит о том, что так называемое "присоединение" украинского полуострова к России является аннексией.

Таким мнением в беседе с YouTube-интервьюером Ирине Шихман поделилась российская актриса и режиссер Юлия Ауг (видео смотрите ниже).

Фото: tvkultura.ru

"Для меня это событие особенно болезненно. Потому что, на мой взгляд, это все-таки в чистом виде аннексия. Да, это может быть референдум, и я даже могу предположить, что люди проголосовали. Но все равно это была аннексия, потому что этих "вежливых человечков", которые там были, никто не отменяет, никто не скрывал. То есть "референдум" проходил под дулами автоматов, правильно?" - уточнила она.

Аннексия, по словам артистки, всегда оборачивается для нее травмой, ведь она знает о ней не понаслышке.

"Когда-то, в 40-х, Прибалтика тоже была аннексирована мирным путем, а потом это породило колоссальную травму народа (детство и школьные годы Юлия Ауг провела в эстонском городе Нарве - Ред.). Притом и русского, и эстонского", - объяснила Ауг.

"Конечно, я поддержала деятелей культуры Украины и подписала это письмо (письмо деятелей культуры в поддержку Украины - Ред.), потому что, на мой взгляд, никакое другое государство не имеет право вмешиваться в политику другого суверенного государства. Не имеет, и точка. Я противник империи", - подчеркнула она.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в российских СМИ разгорелся ажиотаж вокруг высказываний поп-певицы Лолиты Милявской об аннексированном Россией Крыме. В своем последнем интервью артистка заявила, что до сих пор считает полуостров украинским.

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