Пугачеву без макияжа приняли за ее дочь

Примадонна российской эстрады, певица Алла Пугачева озадачила своих поклонников фотографией, на которой запечатлена без макияжа.

Снимок 68-летней артистки, опубликованный в ее Instagram-аккаунте, запутал подписчиков Пугачевой. Они приняли звезду за ее дочь - Кристину Орбакайте.

"С легким паром! Завтра с чистой совестью пойду на выборы", - подписала смелый кадр Примадонна.

Алла Пугачева Instagram @alla_orfey

Новости Пугачева вышла в свет в смелом мини

Фанаты Пугачевой тут же принялись отмечать ее схожесть с Орбакайте и даже признались, что перепутали их.

Отметим, что Кристина Орбакайте является дочерью Пугачевой от первого мужа Миколаса Эдмундаса Орбакаса. На данный момент ей 46 лет.

Кристина Орбакайте Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева Joinfo

Как сообщал "Обозреватель", ранее фанаты перепутали певицу Лолиту с Пугачевой.