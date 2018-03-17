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Пугачеву без макияжа приняли за ее дочь

11.6тЧитать новость на украинском

Примадонна российской эстрады, певица Алла Пугачева озадачила своих поклонников фотографией, на которой запечатлена без макияжа.

Снимок 68-летней артистки, опубликованный в ее Instagram-аккаунте, запутал подписчиков Пугачевой. Они приняли звезду за ее дочь - Кристину Орбакайте.

"С легким паром! Завтра с чистой совестью пойду на выборы", - подписала смелый кадр Примадонна.

Алла Пугачева

Instagram @alla_orfey

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Фанаты Пугачевой тут же принялись отмечать ее схожесть с Орбакайте и даже признались, что перепутали их.

Отметим, что Кристина Орбакайте является дочерью Пугачевой от первого мужа Миколаса Эдмундаса Орбакаса. На данный момент ей 46 лет.

Кристина Орбакайте

Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева

Joinfo

Как сообщал "Обозреватель", ранее фанаты перепутали певицу Лолиту с Пугачевой.

Персоны
Алла ПугачеваКристина Орбакайте
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