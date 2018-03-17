Пугачеву без макияжа приняли за ее дочь

Примадонна российской эстрады, певица Алла Пугачева озадачила своих поклонников фотографией, на которой запечатлена без макияжа.
Снимок 68-летней артистки, опубликованный в ее Instagram-аккаунте, запутал подписчиков Пугачевой. Они приняли звезду за ее дочь - Кристину Орбакайте.
"С легким паром! Завтра с чистой совестью пойду на выборы", - подписала смелый кадр Примадонна.
Алла Пугачева
Instagram @alla_orfey
Фанаты Пугачевой тут же принялись отмечать ее схожесть с Орбакайте и даже признались, что перепутали их.
Отметим, что Кристина Орбакайте является дочерью Пугачевой от первого мужа Миколаса Эдмундаса Орбакаса. На данный момент ей 46 лет.
Кристина Орбакайте
Instagram @orbakaite_k
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева
Joinfo
Как сообщал "Обозреватель", ранее фанаты перепутали певицу Лолиту с Пугачевой.