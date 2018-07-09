Пугачева спасла племянника-наркомана от страшной болезни: названа сумма за лечение

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева оплатила племяннику Владу, который страдал от наркотической зависимости, лечение от гепатита С.

Чтобы спасти молодого человека от этой болезни, певица дала 100 тысяч долларов. Об этом сообщает "СтарХит".

"Он заразился на фоне прочих проблем. Долгое время вел неправильный образ жизни, подхватил гепатит. Постоянно жаловался и в итоге уговорил Аллу Борисовну помочь ему. Находился уже в таком состоянии, что просто мог умереть – был вздут живот, болели суставы, нарушился сон". – рассказали журналистам в окружении певицы.

Болезнь не только поразила печень, но и повлияла на работу пищеварительной и иммунной систем. На лечение его снова отправили в одну из израильских клиник, расположенную в городе Герцлия. Стоимость услуг составила более шести миллионов рублей. Затем 32-летний Влад проходил реабилитацию и принимал сильнодействующие лекарства.

Мужчина не раз заявлял о том, что без помощи тети не обошелся бы никак. Ведь она не только поставила его на ноги, но даже обеспечила квартирой на северо-западе столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году год племянник Примадонны стал инвалидом – пытался сделать укол в область паха и попал в нерв. У мужчины отнялись ноги. А его жена Виктория после очередного укола наркотика попала в больницу в коме. Когда вернулась домой, узнала, что их сына Женю забрала Пугачева. Фадеева начала ходить по телеэфирам с рассказами о том, что у нее похитили сына. Но Алла Борисовна на провокации не поддалась. Артистка оформила опеку над мальчиком. А своего племянника Влада отправила на лечение в Израиль. Там мужчина завязал с наркотиками, встал с инвалидного кресла и начал выздоравливать.

Женя Пугачев

Между тем за Женей Пугачевым помогает присматривать водитель Примадонны Игорь Польшиков.