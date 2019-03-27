Проект ''МастерШеф'' посетит уникальный гость

Впервые в истории кулинарного проекта "МастерШеф" гостем шоу станет обладатель 4 звезд Мишлен! В эту субботу в эфире СТБ испанский шеф-повар Джорди Крус проведет для участников кулинарный мастер-класс.

Джорди Крус получил свою первую звезду Мишлен в 26 лет. Это второй подобный случай в мире. На данный момент шеф-повар заслужил целых 4 звезды. В ближайшей программе "МастерШеф. Профессионалы" он приготовит 3 культовых блюда испанской кухни, а командам предстоит сделать как можно больше абсолютных копий блюд шеф-повара.

Фото:stb.ua

"Для меня большая честь приехать к вам на "МастерШеф". Я впервые в жизни буду работать на украинской кухне, поэтому немного волнуюсь. Но уверен, что мы найдем общий язык, ведь на вашем проекте собрались настоящие профессионалы", - подчеркнул именитый шеф-повар.

Фото:stb.ua

Фото:stb.ua

"Съемка прошла супергладко, нам очень понравилось работать с Джорди. Прежде всего, наш гость оказался профи своего дела, причем я говорю не только о том, как он готовит, но и том, как он работает в кадре. С первого взгляда было видно, что у Джорди огромный телевизионный опыт", - рассказал руководитель проекта Андрей Пышный.

Он привез много уникальных продуктов с собой, все было подготовлено для съемки. Сразу стало понятно, что мы в надежных руках! Джорди смог привнести собой что-то уникальное в наш "МастерШеф". Надеюсь, что и зрители почувствуют эту магию через экран", - добавил он.

Фото:stb.ua

Что получится у участников, увидим в субботу 30 марта в 19:00 на канале СТБ.

Как писал ранее OBOZREVATEL, победительница одного из сезонов украинского кулинарного телепроекта "МастерШеф" Асмик Гаспарян рассказала, как легко приготовить популярное блюдо турецкой кухни.

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