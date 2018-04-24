Звезда "Мастершеф" поделилась эксклюзивным рецептом турецкой пиццы

Победительница одного из сезонов украинского кулинарного телепроекта "МастерШеф" Асмик Гаспарян рассказала, как легко приготовить популярное блюдо турецкой кухни (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Известный повар усовершенствовала рецепт турецкой пиццы "Пиде" и адаптировала его для домашнего приготовления. Авторским рецептом блюда Асмик поделилась с читателями "Обозревателя".

Пицца по-турецки готовится из безопарного дрожжевого теста и мясной начинки, однако список ингредиентов можно менять, исходя из собственных вкусов. Традиционный вариант фарша для начинки готовится из баранины, но ее можно при желании заменить телятиной или мясом птицы.

Асмик Гаспарян Пресс-служба

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Баранья лопатка - 250 г

Мука -640 г

Яйца - 2 шт.

Помидор - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Дрожжи сухие - 11г

Сметана (15%) - 60 мл

Масло - 80 мл

Сахар - 25 г

Чеснок - 1 зубчик

Сушеный тимьян - 3 г

Соль - 15 г

Черный молотый перец - 3 г

Вода - 145 мл.

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Пошаговый рецепт приготовления турецкой пиццы "Пиде"

Приготовьте безопарное дрожжевое тесто: смешайте дрожжи, муку, соль и сахар. Отдельно смешайте яйца, сметану, масло и теплую воду. Соедините сухую смесь с жидкой, замесите упругое тесто и оставьте его в теплом месте на 30 минут.

Приготовьте начинку: срежьте с бараньей лопатки лишний жир и соединительную ткань, пропустите мясо и лук через мясорубку с мелкой решеткой, добавьте соль, черный молотый перец, сушеный тимьян, чеснок и мелко нарезанный бланшированный помидор.

Перемешайте и отбейте фарш руками, чтобы придать ему плотности. Оставьте настояться 20 минут при комнатной температуре.

Разделите тесто на 3 части и раскатайте каждую в овал. Выложите овалы на пергамент, распределите по ним начинку. Края теста заверните на начинку и защипните с двух сторон, формируя лодочки.

Смажьте тесто и начинку смесью сметаны и воды. Поставьте "челноки" в разогретую до 180⁰С духовку на 15 минут. Когда тесто подрумянится - блюдо готово.

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