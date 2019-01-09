Приемная дочь Потапа похвасталась сексуальным телом без одежды: сеть в восторге

Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), дочка его экс-супруги Ирины Горовой Наталья показала аппетитное тело своим поклонникам.

Так, девушка похвасталсь в сети пикантным фото, на котором изображена в откровенном купальник, что полностью оголяет ее "пятую точку". Снимок опубликован на личной странице Горовой-младшей в Instagram.

20-летняя Наталья проводит зимние каникулы на элитном курорте Багамских островов, где также находятся ее мать Ирина и младший брат, сын Потапа Андрей. Помимо отдыха на островах, звездная чета также проведет часть семейного отдыха в круизе по Атлантическому океану.

"Моя лента в Instagram резко перетекла из холодного Сиэтла (США) на солнечные Багамы. Сегодня наш корабль остановился возле Багамских островов. Ой, словами не описать как же здесь чудесно", – рассказала девушка.

Новости Приемная дочь Потапа пикантно засветила аппетитные формы

В свою очередь, ее подписчики обратили внимание на аппетитные формы некогда приемной дочки Потапа, написав ей массу комплиментов в комментариях под фото.

Напомним: в декабре 2016 года Потап признался, что уже несколько лет не живет со своей супругой Ириной Горовой. Пара рассталась, однако продолжила работать вместе над общим проектом Mozgi Entertainment.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее приемная дочь репера показала нескромные фото в социальной сети со своего летнего отдыха, чем привела в восторг своих подписчиков.