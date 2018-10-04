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"Причинить боль тому, кого любишь?": Джонни Депп прокомментировал обвинениях экс-супруги в избиении

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Знаменитый голливудский актер Джонни Депп впервые прокомментировал обвинения бывшей супруги Эмбер Херд в избиении. Актер их опроверг в интервью британскому изданию GQ.

Два года назад Херд подала на развод с Деппом, назвав причиной непримиримые противоречия, в частности алкоголизм актера и его привычку "распускать руки".

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"Причинить боль тому, кого любишь? Нет, это на меня совсем не похоже. Может, я похож на идиота, но я не идиот", - подчеркнул Депп.

Кроме того, он сожалеет, что из-за скандального расставания с женой в глазах общества он стал монстром.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Джонни Депп переживает трудный период: он одинок и находится на грани банкротства. Недавно актер дал интервью журналу Rolling Stone.

Персоны
Джонни ДеппЭмбер Херд
Место
СШАГолливуд
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