Популярная украиноязычная песня возглавила престижный мировой рейтинг

Песня "ПЛАКАЛА" молодой украинской группы KAZKA после ряда успехов в Украине и мире, а также 50-ти с лишним миллионов прослушиваний в YouTube вошла в топ-20 мирового чарта и топ-10 украинского чарта сервиса Shazam.

По состоянию на 3 октября трек закрепился на 2-й позиции украинского рейтинга и на 16-й в чарте наиболее прослушиваемых песен в мире.

В 2018 году KAZKA выпустили свой альбом "KARMA", в который и вошла песня-абсолютный хит "ПЛАКАЛА". Загрузили трек на видеохостинг YouTube 17 мая и всего за неделю он взлетел на 53 позиции.

Завоевать первую позицию композиции удалось на шестой неделе после появления в хит-параде. Довольно скоро коллектив стал популярным далеко за пределами Украины - “ПЛАКАЛА“ долгое время возглавляла чарты России, Болгарии, Молдавии и других стран, звучала в зарубежных радиоэфирах.

Новости Eminem новым треком установил абсолютный рекорд в YouTube

В сентябре музыканты представили к песне "ПЛАКАЛА" яркий клип.

Напомним, Shazam является одним из самых популярных приложений в мире, с ежемесячной аудиторией пользователей около 100 миллионов человек. Главной его функцией является определение звучащей музыки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, представитель Украины на "Евровидении-2018", певец MELOVIN представил яркий танцевальный трек "That’s Your Role", попав на радио Европы.