"Похудела и осунулась": Ани Лорак разочаровала поклонников новым фото

Новая фотография популярной украинской певицы, которая живет и работает в России, Ани Лорак разочаровала поклонников.

Снимок в длинном черном бархатном платье исполнительница опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На фото Ани Лорак сидит на черном раскладном стуле на синем фоне, вероятно, в фотостудии.

Подписчики певицы отметили, что она выглядит очень грустной, похудевшей и измученной.

"худышка, ты чего похудела?", "Лучше улыбайся. Потому что глядя на это фото, хочется накормить и обогреть", "Заморили голодом!", "Похудела и осунулась, страшилище. Мужчины таких не хотят", "Неудачное фото, поза не привлекательная", "Неудачная фотография. Ужас", "Очень сильно похудела", - пишут разочарованные фанаты в комментариях под снимком.

Также многие поклонники отметили неестественно длинную ногу на фото и подчеркнули, что певица переборщила с фоторедактором.

"Видно, что эффект визуального обмана не получился. Ноги чересчур длинные, а верх коротенький. Хотя она сама невысокая. Фотограф рукожоп", "Классная нога... левая...", "Жаба широколяпая - себе ноги удлинила! Ха-ха-ха! С фотошопом переборщила! Она без него уже просто не может!", "Во копыта себе удлинила Лорак! Она без фотошопа, как ноль без палочки!", - пишут возмущенные пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ани Лорак высмеяли за очередную музыкальную награду, полученную в России. Так, фанаты артистки предположили, что престижную в РФ премию Каролине вручили из-жалости.