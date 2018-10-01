Первый муж Марины Хлебниковой покончил с собой: у певицы нервный срыв

Первый муж известной российской певицы Марины Хлебниковой - 51-летний Антон Логвинов покончил с собой в Москве. Артистка попала в больницу с нервным срывом.

Его тело было обнаружено в квартире в столичном районе Северное Бутово, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, гражданин покончил с собой - на компьютере была найдена предсмертная записка. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.

Как уточняет "Московский комсомолец", на момент смерти Логвинов находился в апартаментах, которые приобрел второй муж певицы, бизнесмен Михаил Майданич. Дело в том, что некоторое время назад супруги развелись и Хлебникова осталась одна в квартире площадью в 170 квадратных метров. Пару месяцев назад певица доделала в ней ремонт и, чтобы скрасить одиночество, пригласила жить к себе Логвинова.

Бывший муж Марины Хлебниковой Антон Логвинов был рядом с певицей на протяжении всей её карьеры. Пару связывали не только отношения, но и работа — он был музыкантом ее группы, а в последнее время — и концертным директором.

В свое время гитарист перенес инсульт, ему требовался уход, который Марина Хлебникова ему обеспечила. Несмотря на это, состояние Логвинова ухудшалось с каждым днем, давала о себе знать и моральная составляющая. "Антон буквально таял на глазах, был в подавленном настроении", — рассказала правоохранительным органам племянница Марины.

Антон Логвинов СтарХит

По данным "Московского комсомольца", в день трагедии певица вернулась домой, но в квартире было непривычно тихо и в гостиной горел свет. Она прошла в комнату - и обомлела, увидев опутанное проводами тело Логвинова. У Хлебниковой случился шок. Она сначала попыталась снять тело музыканта и сделала это только с нескольких попыток. На помощь ей приехали близкие друзья и родственники, а также правоохранители, которые обнаружили на столе множество пустых пачек из-под различных лекарственных препаратов (в том числе, корвалол и валокордин).

"Там же, в гостиной все обратили внимание на включенный компьютер, на мониторе которого увидели красиво изложенный текст, где Логвинов извинялся перед своей возлюбленной, но в то же время допускал, что Марина его любит не настолько сильно, насколько он её. Много в своём прощальном письме он посвятил жалобам на здоровье", - написано в сообщении.

После этого Хлебникова оказалась в больнице — у певицы диагностировали нервный срыв, сообщает "СтарХит". По сведениям очевидцев, к ней дважды приезжала карета скорой помощи, на второй раз ее все же госпитализировали. Сейчас певица находится под наблюдением врачей, пока неизвестно, когда ее отпустят домой.

Популярная певица Марина Хлебникова известна по таким песням, как "Чашка кофию", "Дожди", "Мой генерал", "Солнышко мое, вставай".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября в больницу угодил известный российский кинорежиссер Никита Михалков из-за резкого ухудшения самочувствия.